CAROLINE SAVOIE ET EMILE BILODEAU en concert

à la Maison de la Culture et des Loisirs de Gauchy

le samedi 08 Avril 2017

Tout public - durée : 2h

Caroline Savoie :

Jeune artiste acadienne de 21 ans, Caroline Savoie séduit d'abord par son timbre de voix chaud et puissant, mais aussi pour son talent d'auteure compositrice et son naturel désarmant ... ensemble d'éléments qui la distingue. Ses pairs de l'industrie musicale ne tarissent pas d'éloges à son sujet.

Récemment grande lauréate de la 47e édition du festival international de la chanson de Granby, Caroline remporte une quinzaine de prix, dont le Prix SOCAN de la chanson primée pour sa chanson Y'en aura, le Prix du public Yves-Gagnon et le Prix de la presse Jacques-Cossette.

Emile Bilodeau :

Il n'aura suffit que de 30 minutes de vitrine musicale pour qu'Émile charme les professionnels européens présents lors de la 47e édition du FICG.C'est dans un style comico-identitaire et avec une musique mélodieuse qu'Émile chante les petits moments de la vie.

Bien qu'il soit seul sur scène avec sa guitare, Émile sait comment en mettre plein la vue à son public et meubler l'espace. À le voir et à l'entendre aller, ce n'est pas étonnant d'apprendre qu'Émile a remporté le prix du Public lors de son passage au FICG en 2014 en plus de décrocher le prix de la Meilleure présence sur scène et cinq autres honneurs.

Le prix des places est : 17.10 ?

Date : samedi 8 avril 2017