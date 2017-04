Plus d'infos sur le concert Robyn Bennett à Hirson

VILLE D'HIRSON présente ce spectacle

Dimanche 2 avril 2017, la salle de l'Eden recevra l'immense chanteuse Robyn Bennett.Venue des Etats-Unis, elle chante des mélodies simples qui restent dans les mémoires. Accompagnée de son orchestre qui laisse la part belle aux cuivres groovy et aux sons de guitare tout droit sortis d'un film de Tarentino ou d'un James Bond, Robyn Bennett crée une atmosphère « rétro-chic » revisitée.Ses musiques contagieuses donnent envie de danser, tandis que ses ballades nostalgiques évoquent la vie et l'amour.Dans un condensé de la musique de la Nouvelle Orléans, l'artiste américaine mêle le blues, le funk et même de la country avec le jazz en fil conducteur.Gratuit pour les moins de 4 ans