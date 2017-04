Plus d'infos sur le Les Darons - Concert rock à Laon

Les Darons sont de retour sur le Plateau Lannois... qu'on se le dise !!

Jouant un Pub Rock énergique et revisité fleurant bon le son de leurs influences comme Dr Feelgood, the Jam, the Clash, Stranglers, etc... mais aussi la scène punk/alternative 80' comme les Cyclopes ou Blessed Virgins... ils proposent paradoxalement un pur rock français...

A voir ou à revoir, en live... car c'est leur élément !!!

Site web : http://www.lesdarons-rock.fr