Plus d'infos sur le festival Jazz'titudes 2017 à Laon

Pour fêter sa 20e édition, le festival Jazz'titudes va innover. Les Temps forts auront toujours lieu au printemps, mais les concerts s'étaleront également tout au long de l'année. Notre objectif restant toujours de séduire tous les publics, des plus fervents amateurs de jazz aux novices, en vous faisant vibrer et partager de belles découvertes.



Programme:

20 janvier : Dany Doriz et Faby Médina invités par le Blue Rhythm Band

03 Février : Yuval Amihaï Trio

11 Fév :

1er concert : Post K

2e concert : Kader Fahem

24 Fév : Sébastien Paindestre Trio invite Fabrice Theuilon

03 Mars : ZazuzAZ

04 Mars : Kayans & Krystal

12 Mars : Lionel et Stéphanie Belmondo invités par le Laon Jazzy BB

16 Mars : Virginia Brown and the Shameless

17 Mars : Bireli Lagrène quartet

18 Mars : Plateau anniversaire 10 artistes d'exception

19 Mars : duo Daniel Humair et Emile Parisien

25 Mars :

1e concert : The Aspirators

2e concert : Ringtones

31 Mars : Afrokan Muzik Ensemble

8 Avril :

1e concert : Paulette Wright

2e concert : Sirius Plan & Guests

28 Avril : AfroTrane

11 Mai : Sweet Scarlett et Ritmistas Dos Pily

14 Mai : Georges V

18 Mai : Harlem Hellfighters

19 Mai : Hirokazu Ishida 5tet

8 Juin : Motolo

16 Juin : Ikorita 4tet

15 Sept : Cliff & C °

13 Oct : Tribute to John Coltrane

20 Oct : Carl Wyatt & The Delta Voodoo + Kings

17 Nov : Jazzpotes

15 Déc : Hassan Boussou + Afro Oriental Jazz

Site web : http://www.jazztitudes.org/