ELIE SEMOUN A PARTAGER Nouveau spectacle Auteurs : Elie Semoun, Nans Delgado et Frédéric Hazan ELIE SEMOUN est de retour sur scène avec son nouveau spectacle A PARTAGER ! Fabrice la patronne du spa, Xavier l'handicapé moteur et dragueur, Oussama Ben Dubois jihadiste débutant, Mapi Cougar gourmande et épanouie, Jean-Louis le nouvel élu d'une mairie fasciste, un pervers ravi des "rapports humains" en Thaïlande et bien d'autres nouveaux monstres inventés par Elie Semoun. Un spectacle intime et saignant !Information PMR : 03.22.47.29.00